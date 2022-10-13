MSB'den yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur/Şırnak'taki Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadesi kullanıldı.
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- Güncel
- 13.10.2022 20:38
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- 13.10.2022 20:39
Bölücü terör örgütünde çözülmeler sürüyor! PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı teröristin hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur/Şırnak'taki Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadesi kullanıldı.