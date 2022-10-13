Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.10.2022 20:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.10.2022 20:39
    ABONE OL

    Bölücü terör örgütünde çözülmeler sürüyor! PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı teröristin hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

    PKK’dan kaçan 3 terörist teslim oldu

    MSB'den yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur/Şırnak'taki Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadesi kullanıldı.

    Detaylar geliyor...

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    AEK Larnaca - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM İZLE
    Haberler Güncel Bölücü terör örgütünde çözülmeler sürüyor! PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu
        SON DAKİKA