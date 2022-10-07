Ekrem İmamoğlu, depremde hasar gören Avcılar'daki caminin yapını veto etti! Vatandaşlardan İBB yönetimine protesto





VATANDAŞLAR PROTESTO ETTİ

AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı öncülüğünde gerçekleşen yürüyüş ve protestoya caminin yapılmasını isteyen Avcılar halkı da destek verdi. Ellerinde döviz ve pankartlarla Marmara Caddesinden caminin yıkıldığı alana kadar yürüyen grup ile AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu, Hacı Ahmet Tükenmez'in 40 yıl önce burayı cami olarak yapılması için arsayı vakfettiğini ve yapılan bu hizmete sahip çıkmak için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını belirtti.



"3 YIL OLDU BU CAMİ NEDEN YOK?"

Küçükoğlu yaptığı açıklamada, "Avcılar'da Hacı Ahmet Tükenmez Camimiz yapımı için uzun zamandır bekliyordu. Yaklaşık 3 yıl önce camimiz depremde hasar görmüştü. Minaresi yıkıldıktan sonra camimiz de yıkıldı. 3 yıldır bu caminin yapımı ile alakalı belli bir süredir bizler de gayret ediyoruz. Avcılar'da bu caminin neden yapılmadığının sorusunu bizler de soruyoruz. 3 yıl oldu, komşularımız, vatandaşlarımız bu cami neden yok diye soruyorlar. Bununla alakalı Türkiye Diyanet Vakfı ile müftülüğümüz caminin yapımım ile alakalı bir süreç başlattı ve ne yazık ki biz bu süreçten bir netice alamadık. Daha sonra bakanlığımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında bir arsa takası, belediye meclisinde oy çokluğu ile geçti. Bu oy çokluğundan sonra buranın devri hazineye yapılacaktı. Ne yazık ki İmamoğlu, belediye meclisinin oy çokluğu ile almış olduğu bu kararını veto etmiştir. Bunu Avcılar'daki tüm komşularımızın ve müslümanların vicdanına havale ediyoruz" dedi.