Ekrem İmamoğlu, depremde hasar gören Avcılar'daki caminin yapını veto etti! Vatandaşlardan İBB yönetimine protesto

Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin bir bölümü yıkılmış ve yapılan değerlendirmeler sonunda caminin depreme dayanıksız olduğu tespit edilmiş ve minareleri 17 Ekim 2019 tarihinde tamamen sökülmüştü.
Risk oluşturduğu gerekçesiyle sökümüne karar verilen minarelerin ardından cami içinde yıkım kararı çıktı. 5 Haziran'da yıkımı başlanan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'deki Yıkım Çalışması 3 gün içinde bitirildi.
İMAMOĞLU ONAY VERMEDİĞİ İÇİN 3 YILDIR YAPILAMIYOR
Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cami yapımına onay vermediği için cami inşaatı aradan geçen 3 yıla rağmen başlamadı. Cuma namazı sonrasında Merkez Camii'nden çıkan vatandaşlar cami inşaatına izin vermeyen hem Avcılar Belediyesi'ni hem de İBB yönetimini protesto etti.