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    • 05.10.2022 10:37
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    Göktaşı mı düştü? 5 Ekim son dakika göktaşı nereye düştü? Göktaşı METEOR düşmesi nasıl olur? Adana, Gaziantep, Hatay, Osmaniye...

    Son dakikalarda bazı illerde gökyüzünde bir ışık görüldüğü sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar artışa geçti. Peki, Son dakika göktaşı mı düştü? 5 Ekim son dakika göktaşı nereye düştü? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Son dakika göktaşı mı düştü?

    Şanlıurfa dahil bazı illerde gökyüzünde ışık süzmesi görüldüğü sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Peki, Son dakika göktaşı mı düştü? 5 Ekim son dakika göktaşı nereye düştü? Göktaşı METEOR düşmesi nasıl olur? Adana, Gaziantep, Hatay, Osmaniye'ye göktaşı mı düştü?

    Son dakika göktaşı mı düştü?

    Konuyla alakalı henüz açıklama gelmedi. Sosyal medyada göktaşı düştüğüne dair paylaşımlar yapılıyor...

    GÖKTAŞI (METEOR) NEDİR?

    Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya Dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar. Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

        METEOR DÜŞMESİ HIZI

        Gök taşları, Dünya atmosferine saniyede 11–72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük gök taşları atmosferde gözlenebilir. Düzenli olarak her sene gerçekleşen meteor yağmurları bulunmaktadır. Bu yağmurlardan en çok bilineni ise Perseid yağmurudur.

        Gözlendiği sırada atmosfere ve Dünya'ya çarpmayı teğet geçen göktaşlarına meteor kayması denir. Diğer hepsi meteorit bulguları olarak bilinir. Nisan 2016 itibarı ile, dünyada kayıtlara geçmiş 1140 kayma gerçekleşmiştir. 38,660'dan fazla iyi belgelenmiş meteorit bulgusu olmuştur.

        GÖKTAŞI ÇEŞİTLERİ

        Gök taşları geleneksel olarak 3 geniş kategoride incelenir: taşlı göktaşları kayalardan oluşur. Bunlar genelde silikattan meydana gelir; demir göktaşları daha çok metalik demir-nikel alaşımından meydana gelir; ve taşlı-demir göktaşları hem metal hem de kaya materyali içerir. Modern sınıflandırmalar, göktaşlarını yapılarına, kimyasal ve izotopik bileşenlerine ve içerdiği minerale göre çeşitli gruplara ayırmaktadır: 2 mm'den küçük olan göktaşları mikrometeor olarak adlandırılır. Dünya dışı göktaşları atmosfer ile bağlı kalmadan diğer gök cisimlerine etki yapan nesnelerdir. Ay'da veya Mars'ta bulunurlar.
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