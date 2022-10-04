AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım koronavirüse yakalandığını açıkladı

Binali Yıldırım, Düzce programı sırasında gösterdiği semptomlar sonrası Kovid-19 testi yaptırdığını ve pozitif çıktığını açıkladı.



Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz."