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    • 04.10.2022 19:27
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    • 04.10.2022 19:27
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    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım koronavirüse yakalandığını açıkladı

    AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Düzce programı sırasında gelişen semptomlar sonucu yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

    Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı

    Binali Yıldırım, Düzce programı sırasında gösterdiği semptomlar sonrası Kovid-19 testi yaptırdığını ve pozitif çıktığını açıkladı.

    Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz."



    Düzce Üniversitesinin (DÜ) bugün düzenlenen 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılan Yıldırım'a mühendislik alanında fahri doktora unvanı verilmişti.

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    Kuruluş Osman
    Haberler Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım koronavirüse yakalandığını açıkladı
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