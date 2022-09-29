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    • 29.09.2022 11:26
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    • 29.09.2022 11:26
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    Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

    Mersin merkezli 2 ilde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, milis/iş birlikçi faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 7 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

    Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü adına milis/iş birlikçi faaliyet yürütenler olduğunu belirledi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Şırnak'ta jandarma ekiplerince belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüterek örgüt adına milis/iş birlikçi faaliyetlerde bulunduğu saptanan 7 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

    Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koyuldu. Operasyonla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

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    Haberler Güncel Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
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