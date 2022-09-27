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    • 27.09.2022 18:02
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    27 Eylül 2022 Son dakika Ardahan'da 5.3 büyüklüğünde deprem! ARDAHAN DEPREM BÖLGESİ Mİ? AFAD- KANDİLLİ son dakika depremler listesi!

    AFAD verilerine göre saat 17.08'de Ardahan Göle'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, AFAD son dakika depremler listesi! Ardahan depremi şiddeti kaç? 27 Eylül 2022 Son dakika Ardahan'da deprem mi oldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Son dakika Ardahan’da deprem mi oldu? Ardahan depremi şiddeti kaç?

    AFAD verilerine göre saat 17.08'de Ardahan Göle'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    ARDAHAN DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

    AFAD verilerine göre saat 17.08'de Ardahan Göle'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi..

    27 EYLÜL AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    27 EYLÜL KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

    Depremin ardından birisi 4, diğeri 3.7 büyüklüğünde iki artçı deprem daha meydana geldi.

    ARDAHAN KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİ?

    Deprem riski yüksek olan iller (2.grup) Ardahan, Kars, Iğdır, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adana, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Ağrı, Çankırı, Çorum.

    TÜRKİYE'DE EN ÇOK HANGİ BÖLGEDE DEPREM OLUR?

    Doğu Anadolu, deprem riski fazla olan bölgelerimizden biridir. Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı'nın Doğu Anadoludaki devamı Er- zincan-Erzurum-Varto-Yan'a kadar uzanır.
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    Haberler Güncel 27 Eylül 2022 Son dakika Ardahan'da 5.3 büyüklüğünde deprem! ARDAHAN DEPREM BÖLGESİ Mİ? AFAD- KANDİLLİ son dakika depremler listesi!
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