27 Eylül 2022 Son dakika Ardahan'da 5.3 büyüklüğünde deprem! ARDAHAN DEPREM BÖLGESİ Mİ? AFAD- KANDİLLİ son dakika depremler listesi!

AFAD verilerine göre saat 17.08'de Ardahan Göle'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ARDAHAN DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?
AFAD verilerine göre saat 17.08'de Ardahan Göle'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi..
27 EYLÜL AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
27 EYLÜL KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR
Depremin ardından birisi 4, diğeri 3.7 büyüklüğünde iki artçı deprem daha meydana geldi.
ARDAHAN KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİ?
Deprem riski yüksek olan iller (2.grup) Ardahan, Kars, Iğdır, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adana, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Ağrı, Çankırı, Çorum.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK HANGİ BÖLGEDE DEPREM OLUR?
Doğu Anadolu, deprem riski fazla olan bölgelerimizden biridir. Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı'nın Doğu Anadoludaki devamı Er- zincan-Erzurum-Varto-Yan'a kadar uzanır.