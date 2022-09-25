Tüm gözler Kabine'de! Başkan Erdoğan açıklayacak! İşte masadaki konular

Kabine toplantısı 21 günün ardından bu ay ikinci kez toplanacak. Yurtdışı seyahatlerini gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan dönüşünün ardından bu hafta Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı kabinesini toplayacak.
Kabine'de faiz indirim kararı, ekonomide atılacak adımlar, sosyal destekler, terörle mücadele gibi birçok konu ele alınacak.
FAİZ İNDİRİMİNİN PİYASALARA YANSIMASI
Bakanlar Kurulu'nda en önemli başlık ekonomi olacak. Bilindiği gibi bu hafta Merkez Bankası'nın bu hafta attığı politika faiz indirimi adımı ve ekonomideki yansımaları değerlendirilecek.
EKONOMİDE ATILACAK ADIMLAR VE AİLE DESTEK PAKETİ
Enflasyonla mücadele noktasında atılacak adımlar, dar gelirliye verilecek destekler de kabine toplantısı kapsamında değerlendirilecek. Aile destek paketi adı altında sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile Bakanlığı'nın çalışması var. Bu çalışma masaya yatırılacak.
Yapılacak olan bilgilendirme ve alınacak kararlar sonrası yeni aile destek paketinin detaylarını Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.