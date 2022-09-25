Tüm gözler Kabine'de! Başkan Erdoğan açıklayacak! İşte masadaki konular

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde yoğun yurt dışı diplomasi trafiği de Kabine Toplantısı'nda yer alacak. Önce Şangay zirvesi ardından Birleşmiş Milletler zirvesi ve buralardaki ikili temasları hakkında Başkan Erdoğan'ın bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Dış politika başlığındaki diğer bir gündem de İsrail ile atılan normalleşme adımları sonrasında Tel Aviv'in büyükelçi atamasına karşılık Türkiye'nin de atama yapıp yapmayacağı bekleniyor.

Terörle mücadele de kabine toplantısında masada olacak. Sınır güvenliği, yurt içi de yurt dışı operasyonları hakkında ilgili bakanlıkların verileri Başkan Erdoğan'a sunulacak.