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    • 25.09.2022 14:19
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    • 25.09.2022 14:23
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    Tüm gözler Kabine'de! Başkan Erdoğan açıklayacak! İşte masadaki konular

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan eylül ayının son Kabine Toplantısı'na yarın liderlik yapacak. Beştepe'de gerçekleşecek toplantıda TOKİ'nin yapacağı sosyal konut projesinden, EYT'lilere; faiz indiriminden, ekonomide atılan adımlara varana kadar birçok konu ele alınacak. Ayrıca yeni hazırlanan 'Aile Destek Paketi'nin detaylarının da Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor...

    Tüm gözler Kabine’de! Başkan Erdoğan açıklayacak

    Kabine toplantısı 21 günün ardından bu ay ikinci kez toplanacak. Yurtdışı seyahatlerini gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan dönüşünün ardından bu hafta Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı kabinesini toplayacak.

    Kabine'de faiz indirim kararı, ekonomide atılacak adımlar, sosyal destekler, terörle mücadele gibi birçok konu ele alınacak.

    FAİZ İNDİRİMİNİN PİYASALARA YANSIMASI
    Bakanlar Kurulu'nda en önemli başlık ekonomi olacak. Bilindiği gibi bu hafta Merkez Bankası'nın bu hafta attığı politika faiz indirimi adımı ve ekonomideki yansımaları değerlendirilecek.

    EKONOMİDE ATILACAK ADIMLAR VE AİLE DESTEK PAKETİ
    Enflasyonla mücadele noktasında atılacak adımlar, dar gelirliye verilecek destekler de kabine toplantısı kapsamında değerlendirilecek. Aile destek paketi adı altında sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile Bakanlığı'nın çalışması var. Bu çalışma masaya yatırılacak.

    Yapılacak olan bilgilendirme ve alınacak kararlar sonrası yeni aile destek paketinin detaylarını Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

        SÖZLEŞMELİLER, TAŞERONLAR, EYT'LİLER
        Sözleşmeli ve taşeron işçilerin durumuna ilişkin değerlendirme de kabine toplantısında gündeme gelecek. Emeklilikte yaşa takılanlar hakkındaki çalışma ile birlikte tüm bu çerçevedeki vatandaşların durumu değerlendirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Çözüm aşamasında" dediği bu plan kritik toplantıda masada olacak. Atılacak adımlarla ilgili olası kararlar yine Başkan Erdoğan'ın konuşmasında yer alacak.

        RUS TURİSTLERİN DURUMU
        Rus turistlerin Türkiye'de kullandıkları kartlarla ilgili Avrupa Birliği'nin yaptırım adım ve çağrıları sonrasında Rus turistlerin mağdur olmamaları için ne gibi adımlar atılabileceği değerlendirilecek.

        YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde yoğun yurt dışı diplomasi trafiği de Kabine Toplantısı'nda yer alacak. Önce Şangay zirvesi ardından Birleşmiş Milletler zirvesi ve buralardaki ikili temasları hakkında Başkan Erdoğan'ın bir değerlendirme yapması bekleniyor.

        Dış politika başlığındaki diğer bir gündem de İsrail ile atılan normalleşme adımları sonrasında Tel Aviv'in büyükelçi atamasına karşılık Türkiye'nin de atama yapıp yapmayacağı bekleniyor.

        Terörle mücadele de kabine toplantısında masada olacak. Sınır güvenliği, yurt içi de yurt dışı operasyonları hakkında ilgili bakanlıkların verileri Başkan Erdoğan'a sunulacak.

            MECLİS DE AÇILACAK
            Diğer yandan TBMM Genel Kurulu, 3 aylık aranın ardından mesaisine 1 Ekim Cumartesi günü yeniden başlayacak.

            ÖNCE BÜTÇE
            Meclise, 17 Ekim'e kadar 2023 yılı bütçe kanunu teklifi gelecek. TBMM Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ardından Genel Kurulda görüşülecek.

            Meclisi 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. TBMM, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.

            Meclisin gündeminde "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile uluslararası sözleşmelerin uygun bulunmasına dair kanun teklifleri bulunuyor.

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            Haberler Güncel Tüm gözler Kabine'de! Başkan Erdoğan açıklayacak! İşte masadaki konular
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