Bağcılar cinayet son dakika! Annesinin kafasını kesen Ali S. tutuklandı mı? Annesinin kafasını kesip sokağa atan şahıs yakalandı mı?

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bağcılar'da Ali S.'nin, annesi Hava S.'yi bıçakla öldürüp, kestiği kafasını balkonda sokağa attığı olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bağcılar ilçemiz Fevzi Çakmak Mahallesinde annesi H.S'yi (58) vahşice öldüren A.S (26) adlı şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır. A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan 1 kaydı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bağcılar'da gerçekleşen dehşet olay üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bu kan dondurucu olayı gerçekleştiren şahıs olayın hemen ardından emniyet güçleri tarafından hemen yakalanarak savcılığa sevk edilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, bakanlığımız görev yetkileri çerçevesinde söz konusu haberlere ilişkin erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuru yapmış bulunmaktayız." dedi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 'Bağcılar'da vahşi cinayet' başlığıyla yayınlanan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Habere konu olan olayın ardından Hukuk Hizmetleri Müdürlüğümüz ve İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, emniyet birimleri ve adli makamlarla temasa geçmiştir. Bu kan dondurucu olayı gerçekleştiren şahıs olayın hemen ardından emniyet güçleri tarafından yakalanarak savcılığa sevk edilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, bakanlığımız görev yetkileri çerçevesinde söz konusu haberlere ilişkin erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuru yapmış bulunmaktayız" denildi.

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