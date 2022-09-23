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    New York Times Başkan Erdoğan'la Macron'u karşılaştırdı: Diplomasi sihirbazı!

    New York Times, Başkan Erdoğan ile Macron’u karşılaştırdı. Erdoğan’ın adeta diplomasi sihirbazı olduğunu anlattı! İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Diplomasi sihirbazı

    ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'da, Başkan Erdoğan'ın BM'de yaptığı konuşmayı sayfalarına taşıdı. "Savaşın hiçbir zaman kazananı olmayacağını düşünüyoruz. Adil bir barış sürecinin ise kaybedeni olmayacaktır. Diplomatik yolla krizi aşmamız gerekir" şeklindeki görüşleri aktarıldı. Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya- Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabaları da masaya yatırıldı. Erdoğan'ın, Putin ile olan yakın ilişkisini koruyarak savaşın küresel etkilerini hafifletmeye çalıştığı, Ukrayna'nın topraklarının geri verilmesi gerektiğinin de altını çizdiği anlatıldı. Başkan Erdoğan'ın 'müthiş diplomatik çaba ve başarısına' dikkat çekilirken, Macron'un aylarca Putin ile temas kurduğu ancak bir başarı elde edemediği hatırlatıldı. Macron'un sadece "barış için rol oynayabileceğini iddia eden Batı ittifakının bir konuşmacısı" olduğu vurgulandı.



    KAPILARIMIZ AÇIK
    Başkan Erdoğan, ABD'nin önde gelen iş insanlarıyla bir araya geldi. "Ekonomi programımızı yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme üzerine kurarak bilinçli bir tercihte bulunduk. Ekonomi programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz" dedi.



    Erdoğan, "Sahip olduğumuz gelişmiş altyapı sayesinde Amerikan LNG'sinin bölge ülkelerine ulaştırılmasında da iş birliği yapmaya hazırız" dedi.

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    Haberler Güncel New York Times Başkan Erdoğan'la Macron'u karşılaştırdı: Diplomasi sihirbazı!
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