New York Times Başkan Erdoğan'la Macron'u karşılaştırdı: Diplomasi sihirbazı!

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'da, Başkan Erdoğan'ın BM'de yaptığı konuşmayı sayfalarına taşıdı. "Savaşın hiçbir zaman kazananı olmayacağını düşünüyoruz. Adil bir barış sürecinin ise kaybedeni olmayacaktır. Diplomatik yolla krizi aşmamız gerekir" şeklindeki görüşleri aktarıldı. Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya- Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabaları da masaya yatırıldı. Erdoğan'ın, Putin ile olan yakın ilişkisini koruyarak savaşın küresel etkilerini hafifletmeye çalıştığı, Ukrayna'nın topraklarının geri verilmesi gerektiğinin de altını çizdiği anlatıldı. Başkan Erdoğan'ın 'müthiş diplomatik çaba ve başarısına' dikkat çekilirken, Macron'un aylarca Putin ile temas kurduğu ancak bir başarı elde edemediği hatırlatıldı. Macron'un sadece "barış için rol oynayabileceğini iddia eden Batı ittifakının bir konuşmacısı" olduğu vurgulandı.