Ankara merkezli FETÖ operasyonları: Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

Ankara'da kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı polis kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ tarafından takibe alınarak okul dönemi ve sonrasında örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre kodlama yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan soruşturmanın ardından Ankara merkezli 8 ilde 7'si avukat 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 2013 KPSS sınav sorularını örgütün çalışma evlerine taşıyan 6'sı aktif kamu çalışan 21 şüphelinin yakalanması için de 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.