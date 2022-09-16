Son dakika: Erzurum Çat'ta 4.9 büyüklüğünde deprem! Bingöl'den de hissedildi: AFAD, Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Erzurum Çat'ta saat 23.30'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Sarsıntı yerin 6,99 km derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı Bingöl ve çevre illerde de hissedildi.



VALİ, A HABER'E KONUŞTU

A Haber'e konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, deprem sonrası can ve mal kaybının olmadığını açıkladı.

Memiş, "Şu ana kadar bize gelen olumsuz bir durum ve ihbar yok" dedi.

Büyüklük : 4.9 (Mw)