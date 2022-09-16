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    • 16.09.2022 23:54
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    Son dakika: Erzurum Çat'ta 4.9 büyüklüğünde deprem! Bingöl'den de hissedildi: AFAD, Kandilli son depremler listesi

    Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 6,99 km derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Öte yandan sarsıntı Bingöl'den de hissedildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD, Kandilli son depremler listesi...

    Erzurum’da deprem! Bingöl de hissetti...

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Erzurum Çat'ta saat 23.30'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Sarsıntı yerin 6,99 km derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı Bingöl ve çevre illerde de hissedildi.


    VALİ, A HABER'E KONUŞTU
    A Haber'e konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, deprem sonrası can ve mal kaybının olmadığını açıkladı.

    Memiş, "Şu ana kadar bize gelen olumsuz bir durum ve ihbar yok" dedi.


    İşte depreme dair tüm detaylar...

    Büyüklük : 4.9 (Mw)



    Yer : Çat (Erzurum)

    Tarih-Saat : 16.09.2022, 23:30:35 TSİ




    Enlem : 39.4111 N

    Boylam : 40.6101 E

    Derinlik : 6.99 km



        Fotoğrafta: Depremin meydana geldiği nokta




        KANDİLLİ BİNGÖL DEDİ!
        Kandilli Rasathanesi, 4.9 büyüklüğündeki depremin Bingöl'ün Elmalı - Yedisu mevkiinde olduğunu duyurdu.



        SON DEPREMLER LİSTESİ 

        2022.09.16 23:30:35  39.3960   40.6548        5.0      -.-  4.9  4.9   ELMALI-YEDISU (BINGOL)                            İlksel
2022.09.16 20:58:18  36.0445   27.6148        5.4      -.-  3.1  3.1   AKDENIZ                                           İlksel
2022.09.16 20:26:18  37.9428   43.4457       12.2      -.-  2.4  -.-   DIKBIYIK-GURPINAR (VAN)                           İlksel
2022.09.16 18:25:27  38.6345   39.4155        8.1      -.-  2.1  -.-   YENIKAPI-(ELAZIG)                                 İlksel
2022.09.16 17:53:35  36.2412   33.7405        0.0      -.-  1.1  -.-   AKDERE-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel
2022.09.16 16:30:27  36.7262   37.1607       23.6      -.-  1.8  -.-   BESIKKAYA-(KILIS)                                 İlksel
2022.09.16 16:07:49  40.8330   31.3583        9.5      -.-  1.9  -.-   SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE)                        İlksel
2022.09.16 15:36:15  36.1252   33.5240        0.0      -.-  1.3  -.-   YANISLI-GULNAR (MERSIN)                           İlksel
2022.09.16 15:32:05  35.4087   32.4330        2.9      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.09.16 15:25:12  39.3785   40.6318        8.1      -.-  2.7  -.-   ELMALI-YEDISU (BINGOL)                            REVIZE01   
2022.09.16 14:41:06  39.5257   29.2538       10.0      -.-  1.7  -.-   KISLADEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA)                   İlksel
2022.09.16 14:13:26  34.9662   26.1713       10.2      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2022.09.16 14:11:58  36.7543   29.9368        1.2      -.-  1.3  -.-   GOKPINAR-ELMALI (ANTALYA)                         İlksel
2022.09.16 14:09:07  37.5975   33.6320        9.4      -.-  1.9  -.-   KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN)                        İlksel
2022.09.16 14:01:18  39.0528   37.3605        0.0      -.-  2.0  -.-   SEKERPINAR-KANGAL (SIVAS)                         İlksel
2022.09.16 13:48:44  36.1940   33.6955        0.0      -.-  0.9  -.-   YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)                      İlksel
2022.09.16 13:48:30  36.1903   33.7025        0.0      -.-  1.2  -.-   YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)                      İlksel
2022.09.16 13:21:57  38.3158   31.8993       27.3      -.-  1.4  -.-   GEDIKOREN-ILGIN (KONYA)                           İlksel
2022.09.16 13:13:00  40.8628   40.5558       25.8      -.-  2.0  -.-   GUZELYURT-(RIZE)                                  İlksel
2022.09.16 13:07:44  36.7733   26.5240        5.4      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.09.16 12:50:37  36.9402   30.2842        5.0      -.-  1.3  -.-   GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA)                         İlksel
2022.09.16 12:41:57  37.4323   37.0027        5.0      -.-  1.5  -.-   SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2022.09.16 12:26:14  34.9743   26.4597       13.6      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2022.09.16 12:20:46  40.7165   27.4070        5.3      -.-  1.4  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2022.09.16 11:33:21  40.6507   27.3502        4.8      -.-  1.1  -.-   MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel
2022.09.16 11:20:32  37.1400   37.2415        0.0      -.-  2.0  -.-   OGUMSOGUT-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                  İlksel
2022.09.16 10:55:45  40.0558   27.0305        3.1      -.-  0.8  -.-   MALLI-CAN (CANAKKALE)                             İlksel
2022.09.16 10:38:07  39.2757   40.0087        5.0      -.-  2.1  -.-   SARIYAYLA-NAZIMIYE (TUNCELI)                      İlksel
2022.09.16 08:55:07  40.4300   35.5273       10.3      -.-  2.1  -.-   CAMURLU-GOYNUCEK (AMASYA)                         İlksel
2022.09.16 07:29:10  38.4765   25.8200        5.4      -.-  1.9  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
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        Haberler Güncel Son dakika: Erzurum Çat'ta 4.9 büyüklüğünde deprem! Bingöl'den de hissedildi: AFAD, Kandilli son depremler listesi
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