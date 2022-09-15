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    • 16.09.2022 06:28
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    • 16.09.2022 06:35
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    HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji yeni haritayı yayınladı | 16 Eylül 2022 hava durumu

    Son dakika hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı MGM’den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da hava nasıl olacak?

    Hafta sonu hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 35°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 31°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 32°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 37°C

    Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    DENİZLİ °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 37°C

    Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 36°C

            Az bulutlu ve açık

            ARTVİN °C, 28°C

            Az bulutlu ve açık

            SAMSUN °C, 32°C

            Az bulutlu ve açık

            TRABZON °C, 29°C

            Az bulutlu ve açık

            DOĞU ANADOLU

            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 26°C

            Az bulutlu ve açık

            KARS °C, 27°C

            Az bulutlu ve açık

            MALATYA °C, 32°C

            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 25°C

            Az bulutlu ve açık

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 36°C

            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 35°C

            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 34°C

            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 37°C

            Az bulutlu ve açık
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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji yeni haritayı yayınladı | 16 Eylül 2022 hava durumu
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