Bebek katili Yunan! Gasp edip Türk karasularına ittikleri kaçak göçmenlerden 2'si bebek, 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Muğla Marmaris Kızılburun açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alan görevliler, bölgeye ulaştı. Sahil Güvenlik ekipleri, 3 tekne içindeki 66 kaçak göçmeni kurtardı.







Göçmenler, Yunan askerleri tarafından değerli eşyaları alındıktan sonra 4 küçük salla Türk karasularına yakın bir noktadan geri itildiklerini anlattı. Araştırma sonucu yarı batık durumdaki sala tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı. Aynı yerde 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadının cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu belirtilen 2'si bebek 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.