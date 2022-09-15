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    Bebek katili Yunan! Gasp edip Türk karasularına ittikleri kaçak göçmenlerden 2'si bebek, 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

    Muğla'nın Marmaris açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 73 kaçak göçmeni kurtardı. 2'si bebek, 3'ü çocuk toplam 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu belirlenen 2'si bebek 5 kişi için ise çalışma başlatıldı.

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    Muğla Marmaris Kızılburun açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alan görevliler, bölgeye ulaştı. Sahil Güvenlik ekipleri, 3 tekne içindeki 66 kaçak göçmeni kurtardı.



    Göçmenler, Yunan askerleri tarafından değerli eşyaları alındıktan sonra 4 küçük salla Türk karasularına yakın bir noktadan geri itildiklerini anlattı. Araştırma sonucu yarı batık durumdaki sala tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı. Aynı yerde 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadının cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu belirtilen 2'si bebek 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.



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    Haberler Güncel Bebek katili Yunan! Gasp edip Türk karasularına ittikleri kaçak göçmenlerden 2'si bebek, 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti
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