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    • 15.09.2022 20:44
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    • 15.09.2022 20:44
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    Başkan Erdoğan Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü kutladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümü için tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan, Azerbaycan ve Türkiye dostluğunu, "Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan" sözleriyle ifade etti.

    Başkan Erdoğan Bakü’nün işgalden kurtuluşunu kutladı

    Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümü için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.



    Başkan Erdoğan paylaşımında, "Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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