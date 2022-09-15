Başkan Erdoğan Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümü için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.







Başkan Erdoğan paylaşımında, "Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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