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    • Güncel
    • 15.09.2022 14:53
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    • 15.09.2022 14:54
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    Bakan Akar'dan "Kuleli Askeri Lisesi satıldı" iddialarına yalanlama

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuleli Askeri Lisesinin satıldığına ilişkin iddiaları yalanladı. Bakan Akar, "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir." dedi.

    Kuleli Askeri Lisesi satıldı iddialarına yalanlama

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuleli Askeri Lisesinin satıldığı iddiasına ilişkin, "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır." dedi.

    Bakan Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret öncesinde, Esenboğa Havalimanı'nda AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

    Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı iddiasıyla ilgili Akar, şunları kaydetti: "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımında, Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir."

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