Van’da kaçakçılara baskın: Çok sayıda av tüfeği, telefon ve alkol...

Van'da polis ekiplerince yapılan operasyonda 80 adet av tüfeği başta olmak üzere çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi.