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    • 12.09.2022 09:05
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    Van’da kaçakçılara baskın: Çok sayıda av tüfeği, telefon ve alkol...

    Van'da kaçakçılarak yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 adet av tüfeği başta olmak üzere çok sayıda malzeme ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

    Kaçakçılara baskın

    Van'da polis ekiplerince yapılan operasyonda 80 adet av tüfeği başta olmak üzere çok sayıda malzeme ele geçirildi.

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    SİLAH, TELEFON VE ALKOL
    "5-11 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 115 adet cep telefonu, 100 adet puro, 10 şişe alkol, 225 adet sigara, 2 kilo kıyılmış tütün ele geçirilmiştir.

    6136 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda 80 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. 6114 SKM kapsamında sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı tespit edilen; 1 adet ses ve görüntü kayıt cihazı ele geçirilmiştir.

    Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olay bünyesinde 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır"

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