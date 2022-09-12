Son fotoğraftan geriye kalan acı hikaye: Şehit olursam beni buraya defnedin

ROKETATARLI SALDIRIDA YARALANDI

Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, 24 Ağustos tarihinde terör örgütü PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralandı. İlk olarak Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Uçakcı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

9 Eylül tarihine kadar GATA'da tedavi gören Uzman Çavuş Uçakcı yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Uçakcı, ilçeye bağlı Sarıkaya köyünde vasiyeti üzerine babası ve babannesinin yanına defnedildi.