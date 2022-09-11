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    • Güncel
    • 11.09.2022 16:28
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    • 11.09.2022 16:28
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başkanı ile görüştü

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, görüşmede, Pakistan'ın sel felaketiyle mücadelesini yakından takip ettiğini, kardeşlik ilişkilerinin gerektirdiği şekilde ihtiyaç duyulan desteği verebilmek için Türkiye olarak seferber olduklarını söyledi.

    Başkan Erdoğan Pakistan Başkanı ile görüştü
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Pakistan'da yaşanan sel afetiyle ilgili son durum ve Türkiye'nin yardım faaliyetleri ele alındı.

    "TÜRKİYE SEFERBER OLDU"
    Başkan Erdoğan, görüşmede, Pakistan'ın sel felaketiyle mücadelesini yakından takip ettiğini, kardeşlik ilişkilerinin gerektirdiği şekilde ihtiyaç duyulan desteği verebilmek için Türkiye olarak seferber olduklarını söyledi.

    Türk halkının da Pakistanlı kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Pakistan'ın yaralarının sarılması noktasında ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi. Pakistan Başbakanı Şerif ise desteklerinden dolayı Türk devletine ve halkına teşekkür etti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başkanı ile görüştü
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