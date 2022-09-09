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    • 09.09.2022 19:33
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    • 09.09.2022 19:35
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    Şehit ateşi Çorum'a düştü! İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı şehadet şerbeti içti

    Suriye'nin İdlib kentinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırısı sonucu yaralanan Sungurlulu Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı, tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu. Şehidin Çorum Sungurlu'daki ailesine acı haberi Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ve askeri yetkililer verdi.

    AJANSLAR
    İHA
    Şehit ateşi Çorum’a düştü!

    Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, 24 Ağustos tarihinde terör örgütü PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralandı.

    İlk olarak Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Uçakcı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

    16 gündür GATA'da tedavi gören Uzman Çavuş Uçakcı, bugün şehit oldu.


    Şehit Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı


    ACI HABER ÇORUM'A ULAŞTI
    Şehidin Çorum'un Sungurlu ilçesindeki evine ateş düştü. Acı haberi Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ve askeri yetkililer tarafından ailesine verildi.


    Şehit Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı

    Şehidin Sungurluoğlu Mahallesi'nde oturduğu ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evine askeri yetkililer de gelirken, evin önünde kurulan taziye çadırında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

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    Haberler Güncel Şehit ateşi Çorum'a düştü! İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı şehadet şerbeti içti
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