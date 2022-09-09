Şehit ateşi Çorum'a düştü! İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı şehadet şerbeti içti

Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, 24 Ağustos tarihinde terör örgütü PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralandı.



İlk olarak Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Uçakcı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.



16 gündür GATA'da tedavi gören Uzman Çavuş Uçakcı, bugün şehit oldu.