SON DAKİKA: İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden İBB önünde düşük maaş protestosu

Urel, son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı "İBB ve iştirak şirketlerinde çalışan bütün işçilere enflasyon farkı kadar zam yapılacağı" yönündeki açıklamaya rağmen sadece Ağaç AŞ işçilerinin bu kapsamın dışında bırakıldığını ifade etti.

İşverenin baskıları nedeniyle toplu iş sözleşmesi sürecinin davalık olduğunu ve yargı yolu ile işçilerin toplu iş sözleşmesi yapma haklarının en az 5 yıl boyunca engellendiğini vurgulayan Urel, belediye işçileri arasında açlık sınırının altında ve tek ikramiyesiz çalışan işçilerin Ağaç AŞ'de olduğunu dile getirdi.