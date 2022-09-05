Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.09.2022 14:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.09.2022 14:19
    ABONE OL

    Pençe-Kilit Harekât bölgesinden acı haber! Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu

    Son dakika haberi! Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yaptığı sırada kazada kırıma uğradı. Olayda Ordu Fatsa nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Pençe-Kilit’ten acı haber!

    Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yaptığı sırada kazada kırıma uğradı. Olayda Ordu Fatsa nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu.


    Şehidin Güvercinlik Mahallesi'ndeki yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı.

    MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.


    EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI
    Fatsa Güvercinlik Mahallesi Muhtarı Hami Gülboy, "Şehidimizin ailesine acılı haberi yetkililerle birlikte verdik. En son Fatsa ilçemize kendisi gibi asker olan 1,5 ay önce kardeşinin düğününe gelmişti. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekliye 10 bin, memura 41 bin 500 lira! Promosyonda...
    Haberler Güncel Pençe-Kilit Harekât bölgesinden acı haber! Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu
        SON DAKİKA