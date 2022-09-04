Can Ataklı'dan skandal sözler! 30 Ağustos kutlamalarında Kur'an okunmasını hedef aldı

"ORDU KOMUTA BÖYLE ELLER HAVADA KUR'AN OKUNUYOR..."

Ataklı, 30 Ağustos'un Kur'an tilaveti ile kutlanamayacağını söyledi.

Ataklı, "Ben anlayamıyorum. Elbette her komutan inançlı olabilir, namazında niyazında olabilir, son derece dindar olabilir. Ama arkadaş ne oluyor yahu? Ordu komuta böyle eller havada Kur'an okunuyor... 30 Ağustos Kur'an ile kutlanıyor artık. Olmaz!!! Birtakım saçma sapan cahil cühela var... 'Abi neden?' Yok öyle bir şey!!!" ifadelerini kullandı.