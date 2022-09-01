Son dakika: Yeşil pasaportu olanlar dikkat! Süre uzatılıyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar tamamlanarak 25 Ağustos itibariyle yerli ve milli pasaportun üretimine başlandı. Ayrıca yerli pasaporta geçiş süreci tamamlanıncaya kadar vatandaşların acil pasaport talepleri de karşılanmaya devam ediliyor.