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    Başkan Erdoğan'dan 2023 mesajı! "Güçlü Türkiye’nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır"

    Başkan Erdoğan, Türkiye’nin son iki asrı, saldırılara karşı direnmekle geçirdiğini söyledi. “2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır” dedi.

    Her oyunu bozduk

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya ve Afyonkarahisar'da 30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri'nde önemli mesajlar verdi:
    Büyük Taarruz ve akabindeki çatışmalar, dünya tarihine en başarılı askeri harekat olarak geçmiştir.
    Milletimiz ebedi vatanı Anadolu'daki istikbaline sahip çıkmakta kararlı olduğunu dosta düşmana göstermiştir.
    Mücadelenin sadece silah ve para ile değil inanç, iman ve kararlılıkla kazanıldığı görüldü.
    Milletimizin son iki asrı, kayıplarla, saldırılara karşı direnmekle geçmiştir. Her badireyi atlattık, her oyunu bozduk, hep mücadele ettik. Sabreden kimse zafere ulaşır.
    Türkiye'nin her alanda geri kalması için kurulan mekanizmalar o kadar güçlüydü ki iyi niyetli girişimler sonuç vermedi.
    Nice bedeller ödedik. Ama milletimizin desteğiyle hepsinin üstesinden geldik.
    Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar hem mahşeri vicdanda hem de hukuk önünde hesap vermekten kurtulamayacak.



    BİRAZ SABIR
    Doğan, "Aldığımız tedbirlerin ve politikaların günlük hayattaki yansımalarını, yılbaşından sonra daha iyi göreceğiz. Biraz sabır ve daha çok destek istiyorum" dedi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 2023 mesajı! "Güçlü Türkiye’nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır"
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