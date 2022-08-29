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    • 29.08.2022 18:04
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    Son dakika: Hakkari’de 1 terörist imha edildi

    SON DAKİKA HABERİ... Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari’de 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

    Hakkari’de 1 terörist imha edildi

    Hakkari'de Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Hakkari Merkez ilçesi İğdeli Mahallesi kırsalında, Jandarma-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadesi yer aldı.

    Açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği belirtildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Hakkari’de 1 terörist imha edildi
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