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    • 29.08.2022 15:43
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    Kuzey Irak'ta teröre 'pençe': 7 PKK'lı öldürüldü

    Son dakika haberleri... Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucu terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe vuran Mehmetçik, dosta güven veriyor, düşmana korku salıyor.

    Kuzey Irak’ta 7 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonu bölgelerinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    MÜCADELE AZİM VE KARARLILIKLA SÜRECEK
    MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

    KOMANDOLAR GÖREV BAŞINDA
    Zorlu arazi şartlarına rağmen sınır ötesinde terörle mücadelelerini artan bir tempoda devam ettiren komandolar, zaman zaman sızma girişiminde bulunan teröristleri etkin harekat kabiliyetlileriyle anında etkisiz hale getiriyor.

    Operasyonlar sonucu terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe vuran Mehmetçik, dosta güven veriyor, düşmana korku salıyor.

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    Haberler Güncel Kuzey Irak'ta teröre 'pençe': 7 PKK'lı öldürüldü
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