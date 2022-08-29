Kuzey Irak'ta teröre 'pençe': 7 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonu bölgelerinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MÜCADELE AZİM VE KARARLILIKLA SÜRECEK
MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.
KOMANDOLAR GÖREV BAŞINDA
Zorlu arazi şartlarına rağmen sınır ötesinde terörle mücadelelerini artan bir tempoda devam ettiren komandolar, zaman zaman sızma girişiminde bulunan teröristleri etkin harekat kabiliyetlileriyle anında etkisiz hale getiriyor.