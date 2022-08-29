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    • 29.08.2022 17:17
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    • 29.08.2022 17:17
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    Kırklareli'nde 35 düzensiz göçmen yakalandı

    Son dakika haberleri... Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 35 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Kırklareli’nde 35 düzensiz göçmen yakalandı

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Ekipler, 4 ayrı bölgede yaptığı araştırmada 9 araçta Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

    Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.H, E.Ö.Y. ve Ö.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

    Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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