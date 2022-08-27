Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şileliler ile görüştü! 'Hazır mıyız' dedi alkışlar koptu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şile'de muhtarlarla bir araya geldi.
Şile'deki Mercan Köşk'te gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakanı Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, kurum temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
Toplantıya katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mahalleli tarafından gelen talep sonrası Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı.
Başkan Erdoğan Şilelileri böyle seslendi:
Çengelköy'den en kalbi duygularla sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Şu anda Süleyman Soylu bakanım sizinle beraber. 500'ü aşkın Alaca Mahallesi sakinlerini ben de Çengelköy'den selamlıyorum.
BUNA HAZIR MISINIZ?
İnanıyorum ki sizler önümüzdeki seçimlerde artık Şile'de çok daha farklı bir ses getireceksiniz. Buna hazır mısınız? Çok çalışıyor muyuz? Şile zaten bizim için bir kale. Buradan çok daha farklı bir ses getireceğinize inanıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kalın sağlıcakla.