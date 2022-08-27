Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şileliler ile görüştü! 'Hazır mıyız' dedi alkışlar koptu





BUNA HAZIR MISINIZ?

İnanıyorum ki sizler önümüzdeki seçimlerde artık Şile'de çok daha farklı bir ses getireceksiniz. Buna hazır mısınız? Çok çalışıyor muyuz? Şile zaten bizim için bir kale. Buradan çok daha farklı bir ses getireceğinize inanıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kalın sağlıcakla.