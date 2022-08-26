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    • 26.08.2022 16:23
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    • 26.08.2022 16:50
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    SON DAKİKA: Türkiye Finlandiye İsveç Daimi Ortak Mekanizmasının ilk toplantısı sona erdi! Terörle mücadelede mutabık kaldılar

    Son dakika haberleri... Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki ilk toplantısı sona erdi. Finlandiya ve İsveç, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları yönündeki taahhütlerini yineledi. İşte son dakika haberinin detayları...

    Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile mutabık kaldı

    Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermek için öne sürdüğü terörle mücadeleyle ilgili şartların yerine getirilip getirilmediğini denetlemek için kurulması kararlaştırılan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı bugün Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirildi.

    Görüşmelerde, Daimi Ortak Mekanizma'nın çalışma esasları belirlenmiş, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesine yönelik gelişmeler gözden geçirilmiş, önümüzdeki dönemde atılması gereken somut adımlar üzerinde duruldu.

    TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA MUTABIK KALINDI
    Finlandiya ve İsveç, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle tam dayanışma ve iş birliği sergileyecekleri, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamayacakları yönündeki taahhütlerini yineledi. Mekanizma kapsamında ele alınan konularda somut ilerleme kaydedilmesi için ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde işbirliğinin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı.

    TÜRK HEYETİNE İBRAHİM KALIN VE SEDAT ÖNAL BAŞKANLIK ETTİ
    Daimi Ortak Mekanizma'nın Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti, heyette Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan temsilciler de yer aldı.

        İsveç heyetine Başbakanlık Devlet Sekreteri Oscar Stenström, Finlandiya heyetine Dışişleri Bakanlığı'da Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara başkanlık etti, adalet, güvenlik ve istihbarat kurumlarindan temsilciler hazır bulundu.

        NE OLMUŞTU?
        Toplantıda Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek.

        Bugüne kadar başta FETÖ ve PKK'lılar olmak üzere Türkiye'nin bu iki ülkeden iadesini istediği teröristlerle ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı.

            Toplantıda, teröristlerin iadesi ve terör örgütünün faaliyetlerini izin verilmemesi başta olmak üzere Türkiye'nin talepleri tek tek yeniden gündeme getirilecek ve taleplerin karşılanmaması durumunda bu iki ülkenin NATO üyeliğine 'Evet' denmeyeceği bir kez daha vurgulanacak.

            Toplantıya, Adalet ve Dışişleri Bakanlığı ile MİT'ten uzman bir heyet, terör örgütü YPG'nin PKK'yla bir bütün olduğunu anlatan 350 sayfalık kapsamlı bir raporun olduğu dosyayla girecek.

            Raporda, terör örgütü YPG içinde yer alıp yakalanan ve teslim olan teröristlerin ifadeleri ile görsel şemalı bilgiler yer alıyor.

            İsveç şu ana kadar sadece, Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı Okan Kale'nin iadesini kararlaştırdı.

                Ayrıca, 8 yıl önce sığınma başvurusu yapan ve başvurusu 6 ay önce reddedilen 26 yaşındaki Zinar Bozkurt'u sınır dışı etme kararı aldı.

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                Haberler Güncel SON DAKİKA: Türkiye Finlandiye İsveç Daimi Ortak Mekanizmasının ilk toplantısı sona erdi! Terörle mücadelede mutabık kaldılar
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