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    CHP'li Tekirdağ Belediyesi zam isteyen işçileri dron ile fişledi

    CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi zam isteyen işçileri dron ile fişledi! Yürüyüş yapan işçiler, fişlendiklerini görünce tepki gösterdi. Tekirdağ Belediyesi'nin görevlendirdiği şahıs, 45 dakika boyunca drone'la çekim yaptı.

    Drone yapmayın!

    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri, ikinci kez maaş eylemi yaptı. Maaşlarının yetersiz olduğunu ve geçinemediklerini savunan işçiler belediyenin yeni binası önünde seslerini yükseltti. Mağdur 500 çalışanın bulunduğu protestoda, belediye binasının çatısından gizlice dronu gönderildi. İşçileri bu yöntemle görüntülenmeye çalışılırken, bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, güvenlik birimlerinden izinsizce işçilerin üzerine gönderilen teknolojik aleti kullanan şahsın peşine düştü. Polisin o bölgeye doğru yöneldiğini fark eden şahıs, bir an dronu geri çekmeye çalıştı.. Dronlu şahsın o anları, kameralara yansıdı.



    Tekirdağ Belediyesi'nin görevlendirdiği şahıs, 45 dakika boyunca drone'la çekim yaptı.

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    Haberler Güncel CHP'li Tekirdağ Belediyesi zam isteyen işçileri dron ile fişledi
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