CHP'li Tekirdağ Belediyesi zam isteyen işçileri dron ile fişledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri, ikinci kez maaş eylemi yaptı. Maaşlarının yetersiz olduğunu ve geçinemediklerini savunan işçiler belediyenin yeni binası önünde seslerini yükseltti. Mağdur 500 çalışanın bulunduğu protestoda, belediye binasının çatısından gizlice dronu gönderildi. İşçileri bu yöntemle görüntülenmeye çalışılırken, bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, güvenlik birimlerinden izinsizce işçilerin üzerine gönderilen teknolojik aleti kullanan şahsın peşine düştü. Polisin o bölgeye doğru yöneldiğini fark eden şahıs, bir an dronu geri çekmeye çalıştı.. Dronlu şahsın o anları, kameralara yansıdı.