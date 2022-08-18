Uzay ve havacılık yatırımları için Ankara'da acele kamulaştırma! 15 bin kişiye istihdam sağlanacak

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımlar için ihtiyaç duyulan üretim alanlarının oluşturulması amacıyla Sincan ve Kahramankazan ilçelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Ankara'nın Sincan ilçesi İlyakut Mahallesi ile Kahramankazan ilçesi Saray ve Fethiye mahallelerinde bulunan bazı taşınmazlar, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilecek yatırım faaliyetleri için ihtiyaç duyulan üretim alanlarının oluşturulması amacıyla Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.
Karar kapsamında 2 milyon 417 bin 265 metrekarelik alan istimlak edilecek.
15 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, geçtiğimiz yıl Eylül ayında yaptığı açıklamada HAB'ın yapımının tamamlanmasıyla 15 bin kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu. Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin yeni Müteşebbis Heyet Toplantısı SSB Başkanı İsmail Demir'in katılımı ile gerçekleştirildi. HAB'ın yeni binasında gerçekleştirilen toplantı sonrası İsmail Demir, açıklamalarda bulundu. İsmail Demir, HAB OSB'nin devam eden yapımı hakkında bilgilendirmelerde bulunarak bitirildiği zaman oluşacak potansiyel hakkında da açıklamalarda bulundu.