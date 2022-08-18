Uzay ve havacılık yatırımları için Ankara'da acele kamulaştırma! 15 bin kişiye istihdam sağlanacak

UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÜRETİCİLER BİR ARAYA TOPLANACAK

HAB'ın Ankara Sanayi Odası, Ankara Valiliği, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği ortaklığında kurulduğunu söyleyen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İhtisas Organize Sanayi bölgesi olarak, uzay ve havacılık sektörüne yönelik yerel ve uluslararası imalat sanayi işletmelerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu sektöre odaklanmış firmaların bir araya gelmesi hele içerisinde TUSAŞ gibi Türkiye'de havacılık sanayiinin göz bebeği kurumlarından birisinin olması büyük bir sinerji oluşturacaktır diye düşünüyoruz. Buradaki faaliyetlerle özellikle havacılık ve uzay alanındaki çeşitli imalat faaliyetleri, teknolojilerin geliştirilmesi gibi çalışmalar yürütülecek olup sinerji doğuracak bir yapıya doğru gidilecektir" ifadelerini kullandı.