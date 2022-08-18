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    • 18.08.2022 10:11
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    Uzay ve havacılık yatırımları için Ankara'da acele kamulaştırma! 15 bin kişiye istihdam sağlanacak

    Ankara’nın Sincan ve Kahramankazan ilçesinde bulunan özel mülkiyete konu taşınmazların, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında gerçekleştirilecek yatırım faaliyetleri için acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar kapsamında 2 milyon 417 bin 265 metrekarelik alan istimlak edilecek. HAB’ın yapımının tamamlanmasıyla 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    15 bin kişiye istihdam! Resmi Gazete’de yayımlandı

    Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımlar için ihtiyaç duyulan üretim alanlarının oluşturulması amacıyla Sincan ve Kahramankazan ilçelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Ankara'nın Sincan ilçesi İlyakut Mahallesi ile Kahramankazan ilçesi Saray ve Fethiye mahallelerinde bulunan bazı taşınmazlar, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilecek yatırım faaliyetleri için ihtiyaç duyulan üretim alanlarının oluşturulması amacıyla Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

    Karar kapsamında 2 milyon 417 bin 265 metrekarelik alan istimlak edilecek.

    15 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK
    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, geçtiğimiz yıl Eylül ayında yaptığı açıklamada HAB'ın yapımının tamamlanmasıyla 15 bin kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu. Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin yeni Müteşebbis Heyet Toplantısı SSB Başkanı İsmail Demir'in katılımı ile gerçekleştirildi. HAB'ın yeni binasında gerçekleştirilen toplantı sonrası İsmail Demir, açıklamalarda bulundu. İsmail Demir, HAB OSB'nin devam eden yapımı hakkında bilgilendirmelerde bulunarak bitirildiği zaman oluşacak potansiyel hakkında da açıklamalarda bulundu.

        UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÜRETİCİLER BİR ARAYA TOPLANACAK
        HAB'ın Ankara Sanayi Odası, Ankara Valiliği, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği ortaklığında kurulduğunu söyleyen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İhtisas Organize Sanayi bölgesi olarak, uzay ve havacılık sektörüne yönelik yerel ve uluslararası imalat sanayi işletmelerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu sektöre odaklanmış firmaların bir araya gelmesi hele içerisinde TUSAŞ gibi Türkiye'de havacılık sanayiinin göz bebeği kurumlarından birisinin olması büyük bir sinerji oluşturacaktır diye düşünüyoruz. Buradaki faaliyetlerle özellikle havacılık ve uzay alanındaki çeşitli imalat faaliyetleri, teknolojilerin geliştirilmesi gibi çalışmalar yürütülecek olup sinerji doğuracak bir yapıya doğru gidilecektir" ifadelerini kullandı.

        "OSB'NİN TAM OLARAK FAALİYETE GEÇMESİYLE BİRLİKTE 15 BİN KİŞİYE AŞKIN İSTİHDAM SAĞLANACAK"
        Oluşturulacak OSB'nin geniş bir alana yayılacağını ve birçok istihdam imkanı sunacağını söyleyen İsmail Demir, "730 hektarlık alana yayılan HAB OSB yaklaşık 150'den fazla sanayi kuruluşa ev sahipliği yapacak. 300'e yakın işletmenin burada yer almasını hedefliyoruz. OSB'nin tam olarak faaliyete geçmesiyle birlikte 15 bin kişiye aşkın istihdam sağlanacak" dedi.

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        Haberler Güncel Uzay ve havacılık yatırımları için Ankara'da acele kamulaştırma! 15 bin kişiye istihdam sağlanacak
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