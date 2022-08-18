SON DAKİKA | İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişikliği! Liste belli oldu! İşte İstanbul Emniyet'inde yeni atamalar





Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatındaki 2022 yaz dönemi atamaları çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde değişikliğe gidildi. Yeni yapılan atamalarla birlikte İstanbul'da görev yapan 21 emniyet müdürü ve emniyet amiri çeşitli illere tayin olurken, 12 emniyet müdürü ve emniyet amiri de İstanbul'da görevlendirildi. Yaz dönemi atamaları dahilinde 9 İl Emniyet Müdür Yardımcısı, 12 Şube Müdürü ve 10 İlçe Emniyet Müdürü'nün görevlerinde değişikliğe gidildi.