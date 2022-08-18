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    • 19.08.2022 04:34
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    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi. İşte atama kararlarına ilişkin tüm detaylar...

    DHA
    Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında atama

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi.

    Başkan Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mücahit Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeliğine Uğur Sancarbaba atandı. Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan görevden alındı, yerine Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük atandı. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Ağar, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ahmet Özdemir, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hayati Telefoncu, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hatice Özdemir atandı.
    Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığına Ömer Abdullah Karagözoğlu, üyeliklere ise Orhan Öğe ve Hüsnü Kılıç atandı.

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    Haberler Güncel Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi
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