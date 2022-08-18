AKEV'de akıllara durgunluk veren yolsuzluk: Heyet başkanına sahte diploma

Yüksek Öğretim Kurulu'nun, Antalya'nın ilk vakıf üniversitelerinden olan Akev Üniversitesi'ne yönelik sahte diplomadan ihale yolsuzluklarına, ikiz plakadan yasadışı para transferlerine kadar 5 büyük soruşturma yürüttüğü ortaya çıktı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Akev Üniversitesi'nin kurucusu Selahattin Çiçek'in, Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Çalkılıç hakkında yaptığı araştırmada büyük şok yaşadı.
Ekrem Çalkılıç'ın İstanbul'da bir vakıf üniversitesini dolandırmak suçu başta olmak üzere birçok suçtan yargılandığını öğrenen Çiçek, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Yükseköğretim Kurulu'nu bilgilendirdi, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Savcılığa yapılan suç duyuruları, tanık beyanları yapılan yolsuzlukları, sahte fatura ve yasadışı para transferleri gibi birçok gerçeği gözler önüne serdi.
İKİZ PLAKALI REKTÖR ARACI
Üniversite rektörüne tahsis edilen aynı marka araç ve aynı kırmızı plakadan iki adet olduğu ihbarı alındı.
İhbarda, üniversite rektörüne tahsis edilen aracın kırmızı plakasının çoğaltıldığı, sahte plakalı araç ile hakkında tutuklama kararı bulunan bir suçlunun emniyet güçlerine yakalanmaması için kullanıldığı yer aldı.
ŞOFÖRÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKARDI
Söz konusu ihbarın ardından aracın şoförünün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifade ile tüm gerçekler bir bir ortaya çıktı.
Olayla ilgili ifadesine başvurulan K.U. "üniversitenin rektörünün makamına tahsisli kırmızı plaka takılı olan 07 AA 004 plaka sayılı Mercedes'in aynısından ikiz plaka ve ikiz araç oluşturarak rektör haricinde Ekrem Çalkılıç'ın da kullandığını bizzat gördüm" dedi.