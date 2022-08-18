AKEV'de akıllara durgunluk veren yolsuzluk: Heyet başkanına sahte diploma

SAHTE DİPLOMA İLE KAYIT OLMUŞ

Ekrem Çalkılıç'ın üniversitede grafik tasarımcı olarak çalışan bir personele kendi adına yurtdışından alınmış gibi görünen bir lise diploması tasarlatıp İstanbul'da bir üniversitenin hukuk fakültesine kayıt yaptırdığı yer aldı.

HAYALİ VERİLER GİRİLDİ

Üniversite çalışanlarından B.G. ifadesinde, "üniversitenin mütevelli heyet başkan yardımcı Mehmet Y.'nin transkriptlerini sisteme yüklemem için ve diploma alması için Ekrem Çalkılıç bana yönlendirdi.

Yine talimatla birlikte ben, bana verilen yurtdışı üniversitesi transkript bilgilerini sisteme giriş yaptım. Hangi üniversite ile ilgili olduğunu bilmediğim üniversitesi kapsamında denkliği yapıldı ancak söylediğim gibi bu verileri ben girdim. Bu verilerin de hayali olduğunu düşünüyorum" dedi.