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    • 18.08.2022 09:03
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    AKEV'de akıllara durgunluk veren yolsuzluk: Heyet başkanına sahte diploma

    AKEV üniversitesi yaşanan skandal gelişmelerle sarsılıyor. Yürütülen soruşturma kapsamında sahte diplomadan ihale yolsuzluklarına, ikiz plakadan yasadışı para transferlerine, öğrenci gelirlerinin başka hesaplara aktarılmasına yönelik çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Suç duyurusunda yer verilen üniversite personelinin ifadeleri şaşkına çevirdi.

    AKEV’de 5 büyük soruşturma

    Yüksek Öğretim Kurulu'nun, Antalya'nın ilk vakıf üniversitelerinden olan Akev Üniversitesi'ne yönelik sahte diplomadan ihale yolsuzluklarına, ikiz plakadan yasadışı para transferlerine kadar 5 büyük soruşturma yürüttüğü ortaya çıktı.

    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
    Akev Üniversitesi'nin kurucusu Selahattin Çiçek'in, Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Çalkılıç hakkında yaptığı araştırmada büyük şok yaşadı.

    Ekrem Çalkılıç'ın İstanbul'da bir vakıf üniversitesini dolandırmak suçu başta olmak üzere birçok suçtan yargılandığını öğrenen Çiçek, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Yükseköğretim Kurulu'nu bilgilendirdi, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    Savcılığa yapılan suç duyuruları, tanık beyanları yapılan yolsuzlukları, sahte fatura ve yasadışı para transferleri gibi birçok gerçeği gözler önüne serdi.

    İKİZ PLAKALI REKTÖR ARACI
    Üniversite rektörüne tahsis edilen aynı marka araç ve aynı kırmızı plakadan iki adet olduğu ihbarı alındı.

    İhbarda, üniversite rektörüne tahsis edilen aracın kırmızı plakasının çoğaltıldığı, sahte plakalı araç ile hakkında tutuklama kararı bulunan bir suçlunun emniyet güçlerine yakalanmaması için kullanıldığı yer aldı.

    ŞOFÖRÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKARDI
    Söz konusu ihbarın ardından aracın şoförünün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifade ile tüm gerçekler bir bir ortaya çıktı.

    Olayla ilgili ifadesine başvurulan K.U. "üniversitenin rektörünün makamına tahsisli kırmızı plaka takılı olan 07 AA 004 plaka sayılı Mercedes'in aynısından ikiz plaka ve ikiz araç oluşturarak rektör haricinde Ekrem Çalkılıç'ın da kullandığını bizzat gördüm" dedi.

        SAHTE DİPLOMA İLE KAYIT OLMUŞ
        Ekrem Çalkılıç'ın üniversitede grafik tasarımcı olarak çalışan bir personele kendi adına yurtdışından alınmış gibi görünen bir lise diploması tasarlatıp İstanbul'da bir üniversitenin hukuk fakültesine kayıt yaptırdığı yer aldı.

        HAYALİ VERİLER GİRİLDİ
        Üniversite çalışanlarından B.G. ifadesinde, "üniversitenin mütevelli heyet başkan yardımcı Mehmet Y.'nin transkriptlerini sisteme yüklemem için ve diploma alması için Ekrem Çalkılıç bana yönlendirdi.

        Yine talimatla birlikte ben, bana verilen yurtdışı üniversitesi transkript bilgilerini sisteme giriş yaptım. Hangi üniversite ile ilgili olduğunu bilmediğim üniversitesi kapsamında denkliği yapıldı ancak söylediğim gibi bu verileri ben girdim. Bu verilerin de hayali olduğunu düşünüyorum" dedi.

        FATURA ÖRNEĞİ ÇALIŞMAMI İSTEDİLER
        Üniversitede 2019-2021 yılları arasında çalışan bir grafik tasarımcı ise savcılığa verdiği ifadesinde, Ekrem Çalkılıç, Ersan K. ile Ahmet Y.'nin kendisinden fatura örneği çalışmasını istediğini, bu talimat doğrultusunda istedikleri miktarda fatura örneği çalıştığını ve kendilerine sunduğunu söyledi.

        Bunun dışında ihaleye fesat karıştırmak, sahte diploma düzenlemek gibi talimatlar aldığını ve bu talimatları yerine getirdiğini belirtti.

        PARA TRANSFERİ YAPTILAR
        Üniversitede 2019-2021 yılları arasında sivil havacılık bölümünde bölüm başkanı olarak çalışan bir öğretim görevlisi, savcılığa verdiği ifadede, Ekrem Çalkılıç ve Ersan K.'nın kendi hesaplarında sorun olduğu için para transferi yapamadıklarını söylediğini ve birkaç işlemde kullanmak üzere kendi hesabını kullanmak için talepte bulunduklarını söyledi.

            EŞLERİNE PARA AKTARDILAR
            Çalışan, "Üniversiteden gelen paranın her ikisinin de eşlerine aktarmak üzere kullanmak istediler. Bunda bir sakınca görmedim. 2019-2020 yılları içerisinde bu para transferleri yapıldı. Daha sonra bu hesabımı kullanma yönündeki talepleri devam etti. Bu husustaki taleplerini yerine getirmek istemedim" dedi ve eşlerine aktarılan paraların da üçüncü bir şahsa aktarıldığını aktardı.

            KENDİSİNİ SİGORTALI GÖSTERDİ
            Üniversitede İdari İşler Müdürü olarak görev yapan bir başka isim ise şunları anlattı: "Ekrem Çalkılıç, benim adıma şirket devretmek istediğini söyledi. Bende kabul ettim. Ekrem Çalkılıç kendisini bu şirkette sigortalı çalışan olarak gösterdi. Mütevelli Başkanı Ersan K.'nın annesi Gülseren K.'da bu şirkette çalışmamasına rağmen çalışan olarak gösterildi ve emekli oldular."

            YÖK İNCELEME BAŞLATTI
            Sahte diploma, sahte belge, ikiz plaka, ihale yolsuzlukları, yasadışı para transferleri, öğrenci gelirlerinin başka hesaplara aktarılması gibi birçok iddia üzerine Yükseköğretim Kurulu inceleme başlattı.

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            Haberler Güncel AKEV'de akıllara durgunluk veren yolsuzluk: Heyet başkanına sahte diploma
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