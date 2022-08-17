AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin acı günü: Annesi Aişe Canikli yaşamını yitirdi

"MEKANI CENNET OLSUN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Nurettin Canikli'ye başsağlığı diledi.



Bakan Koca, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul milletvekili, arkadaşım Nurettin Canikli'nin annesi ebedi âleme göçtü. Mekânı cennet olsun. Kendisine Allah'tan rahmet, Nurettin Bey'e ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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