Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili itfaiye raporu ortaya çıktı

Hazırlanan raporda olay anına dair kamera kayıtları incelendiğinde, saat 12.48'de ilk önce çatının çöktüğü, bu nedenle yangının ilk olarak çatıdan ya da tavan arasından başladığı bilgisine yer verildi. Raporda yangının çıkış sebebinin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediği kaydedildi.