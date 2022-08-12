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    • 12.08.2022 12:20
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    Sakarya'daki DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

    Son dakika haberleri... Sakarya’da, terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen baskında gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

    Sakarya’daki DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Suriye ve Irak'ta, 2013-2016 yıllarında, örgütün farklı kademelerinde çalışan ve sözde 'polis' olarak görev yapan şüphelilerin, çatışmalarda yaralandıktan sonra sahte kimliklerle Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi.

    Bunun üzerine adreslere baskın yapan ekipler, 4 Irak, 1 Suriye ve 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 6 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i de adli kontrolle serbest kaldı.

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