Her afette tatilde olan İmamoğlu mayoyu çıkartıp yeleği kuşandı! Yağmur yağmayınca havası kaçtı...

AFAD, İstanbullular'a mesaj attı. Dün için sel uyarısı yaptı. Vatandaş tedbirini kendisi aldı! Televizyonları açtığında ise sürprizle karşılaştı. Çünkü karşılarında her afette tatilde olan İBB Başkanı vardı!
TARİH: 19.07.2021
YER: BODRUM
Ekrem İmamoğlu yeleğini giyip gazetecilerin karşısına çıktı! Önlemleri sıraladı! Ancak yağmur bulutları Batı Karadeniz'e uzandı. Öğleden sonra da güneş açınca İmamoğlu'nun havası kaçtı!
TARİH: 28.01.2020
YER: PALANDÖKEN
TARİH: 11.08.2022
YER: İSTANBUL AKOM BİNASI