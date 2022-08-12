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    Her afette tatilde olan İmamoğlu mayoyu çıkartıp yeleği kuşandı! Yağmur yağmayınca havası kaçtı...

    İBB Başkanı, her afette mesai dışındaydı ya denizde ya da balıkçıdaydı. AFAD yağış uyarısı yapınca makamında kaldı! Mayoyu çıkartıp yeleği kuşandı. "Görevimin başındayım" mesajı yolladı! Ancak yağmur İstanbul'a uğramadı! Havası kaçtı!

    Havası kaçtı!

    AFAD, İstanbullular'a mesaj attı. Dün için sel uyarısı yaptı. Vatandaş tedbirini kendisi aldı! Televizyonları açtığında ise sürprizle karşılaştı. Çünkü karşılarında her afette tatilde olan İBB Başkanı vardı!


    TARİH: 19.07.2021
    YER: BODRUM

    Ekrem İmamoğlu yeleğini giyip gazetecilerin karşısına çıktı! Önlemleri sıraladı! Ancak yağmur bulutları Batı Karadeniz'e uzandı. Öğleden sonra da güneş açınca İmamoğlu'nun havası kaçtı!


    TARİH: 28.01.2020
    YER: PALANDÖKEN


    TARİH: 11.08.2022

    YER: İSTANBUL AKOM BİNASI
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    Haberler Güncel Her afette tatilde olan İmamoğlu mayoyu çıkartıp yeleği kuşandı! Yağmur yağmayınca havası kaçtı...
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