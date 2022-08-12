Başkan Altay’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış seremonisine katılan ve oyunları başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Başkan Altay, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın Konya'ya yakışır bir açılış seremonisi ile başladığını belirterek, oyunların en güzel şekilde tamamlanması için çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Erdoğan ve İslam ülke liderlerinin Konya'ya gelişinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Altay, Konya'nın tarihi günlerinden birini daha yaşadığını belirtti. Altay, "Unutulmaz bir açılış seremonisi yaşadık. Sporun başkentine yakışır bir ev sahipliği içerisinde müsabakaları ve organizasyonları tamamlayacağız inşallah. Açılış için şehrimizi teşrif eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Sayın Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal el Suud'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a, Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama'ya, Cezayir Başbakanı Sayın Eymen bin Abdurrahman'a, Filistin Başbakanı Sayın Muhammed Iştiyye'ye, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Hüseyin İbrahim Taha'ya sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca; katılım sağlayan sayın AK Parti ve MHP Genel Başkan Yardımcılarımıza, bakanlarımıza, İslam ülkelerinin spor bakanlarına, milletvekillerimize, federasyon başkanlarına, sporculara, basın mensuplarına ve muhteşem organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan Konyalı hemşehrilerime ayrıca teşekkür ediyorum. 5. İslami Dayanışma Oyunları şehrimize, ülkemize ve tüm İslam ülkelerine hayırlı olsun." diye konuştu.