Kardeşimdir isyanı

İSTANBUL Pendik'te 5 yıl önce kaybolan evli işadamı ve Galatasaray Kongresi üyeliği yapmış Tekin Uğurlu'nun ormanlık alanda toprağa gömülmüş halde cesedi bulundu. Uğurlu'nun kaybolmadan önce alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı çocukluk arkadaşı Melikşah Kalkan tarafından öldürüldüğü belirlendi. Kalkan ve katil zanlısına yardım eden eşi Döne Kalkan, babası Bektaş Kalkan ve annesi Sakine Kalkan polis tarafında yakalandı.
IKI ELIM YAKANDA OLSUN
Gözaltına alınan zanlılardan baba ve oğul tutuklandı. İşadamı Tekin Uğurlu'nun ailesi yaşadıkları acıyı anlattı. Eşinin kaybolmasından sonra katil zanlısı ile konuştuğunu belirten Özden Uğurlu, "Kardeşim diyordu Tekin'e, ne aradı ne sordu. "Abi eğer senin bu işte bir parmağın varsa iki elim senin yakanda olsun" dedim. "O benim kardeşimdir ben ona nasıl zarar vereyim" dedi. Öğrendik ki parçalamış, 3 parçaya bölmüş, toprağa gömmüş. Hiçbir şey olmamış gibi davranmış" diyerek gözyaşlarına boğuldu.