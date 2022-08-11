Kardeşimdir isyanı





IKI ELIM YAKANDA OLSUN

Gözaltına alınan zanlılardan baba ve oğul tutuklandı. İşadamı Tekin Uğurlu'nun ailesi yaşadıkları acıyı anlattı. Eşinin kaybolmasından sonra katil zanlısı ile konuştuğunu belirten Özden Uğurlu, "Kardeşim diyordu Tekin'e, ne aradı ne sordu. "Abi eğer senin bu işte bir parmağın varsa iki elim senin yakanda olsun" dedim. "O benim kardeşimdir ben ona nasıl zarar vereyim" dedi. Öğrendik ki parçalamış, 3 parçaya bölmüş, toprağa gömmüş. Hiçbir şey olmamış gibi davranmış" diyerek gözyaşlarına boğuldu.