Başkan Erdoğan'dan 13. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar



TAHIL KORİDORU

Yönetimde çift başlılığa son veren bu sistemin avantajları salgın döneminde müşahade ettik. Kendi insanımıza sahip çıktığımız gibi bizden talepte bulunan 12 uluslararası kuruluşa destek gönderdik. Fedakarca çalışan siz büyükelçilerimizi bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum. Çevremizde barış ve işbirliği kuşağı oluşturma anlayışıyla hareket ediyoruz. Yaşadığımız acı tecrübeler, savaşın kazananının olmayacağını bize göstermiştir. Çocukların can verdiği bir ortamda kimsenin kendini güvende hissedemeyeceği açıktır. Hem Zelenski hem Putin ile görüşmelerimizde sorunların diyalogla çözülmesi gerektiğinin altını çizdik. Elbette bizim gibi barışı savunanlar kadar savaşın uzamasını isteyenler de vardı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik. Böylece dünya arz güvenliğine katkıda bulunduk. Bölgemizde sükun hakim olana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz.

Barış nutukları atarak dünyada barış tesis edilemez. Sahada güçlü olmadan masada kazanımlar elde etmenin zorluğu da ortadadır. Yaklaşık 30 sene boyunca süren işgal politikaları karşısında maalesef uluslararası toplum kayda değer bir adım atmadı. Azerbaycanlı kardeşlerimiz yıllarca kayıplarının acısıyla yaşamak zorunda bırakıldı. 44 gün süren mücadele neticesinde Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuşmuş, 30 yıllık işgal son bulmuştur. Bu tarihi fırsatın heba edilmemesi için yoğun çaba harcıyoruz. Kafkasya'da kalıcı barış konusunda önemli mesafeler aldık. Paşinyan ile çok yapıcı bir görüşme yaptık. Ermenistan'ın çağrılara karşılık vermesiyle bölgemizin kısa süre içinde istikrara kavuşacağına inanıyorum.