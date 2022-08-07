Başkan Recep Tayyip Erdoğan Soçi dönüşü gündemi değerlendirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Rusya Devlet Başkanı Putin'in daveti üzerine Soçi'ye gitti. İki lider, enerjiden ticarete, terörle mücadeleden turizme kadar pek çok alanda görüşme gerçekleştirdi. Türkiye'nin çabaları sonucu oluşturulan tahıl koridoru da gündemdeydi. Dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla küresel gıda krizinin çözüldüğüne dikkat çekti. Putin'in de Rusya'nın tahılının dünyaya ulaştırılması için Türkiye'den destek istediğini sözlerine ekledi.
SIRADA BEKLEYEN 20 GEMİ VAR
Şöyle devam etti: Avrupa'nın istikrar ve güvenliği için Türkiye'nin yeri aşikar. Bunu, küresel tahıl krizinin çözümünde öncü olarak bir kez daha gösterdik. İstanbul'dan geçen Razoni kuru yük gemisi aslında bir ilkti. Sırada olan 20 civarında gemi var. Şu anda Rusya diyor ki 'Benim malım çok fazla. 40 milyon ton ben şu anda mal çıkarabilirim. Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz?' Tabii arada kara kediler var, güya Türkiye gemileri durdurmuş gibi dedikodu dolaştırıyorlar. Aksine, ilk gemi nasıl Lübnan'a gittiyse, bu tür gemilerin hepsi bizim üzerimizden gitmeleri gereken ülkelere ulaşmaları için yola revan olacaklar.
KORİDOR SORUNSUZ İŞLİYOR
Tahıl koridoru ise işleyişine sorunsuz devam etti. Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ayrılan ve İrlanda'ya giden 33 bin ton mısır taşıyan NAVISTAR ile 13 bin ton mısır taşıyan ROJEN gemisi ve 12 bin ton mısır yüklü POLARNET gemisi İstanbul'a demirledi. Ukrayna'dan bugün 4 gemi daha yola çıkacak.