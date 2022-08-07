Başkan Recep Tayyip Erdoğan Soçi dönüşü gündemi değerlendirdi!





SIRADA BEKLEYEN 20 GEMİ VAR

Şöyle devam etti: Avrupa'nın istikrar ve güvenliği için Türkiye'nin yeri aşikar. Bunu, küresel tahıl krizinin çözümünde öncü olarak bir kez daha gösterdik. İstanbul'dan geçen Razoni kuru yük gemisi aslında bir ilkti. Sırada olan 20 civarında gemi var. Şu anda Rusya diyor ki 'Benim malım çok fazla. 40 milyon ton ben şu anda mal çıkarabilirim. Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz?' Tabii arada kara kediler var, güya Türkiye gemileri durdurmuş gibi dedikodu dolaştırıyorlar. Aksine, ilk gemi nasıl Lübnan'a gittiyse, bu tür gemilerin hepsi bizim üzerimizden gitmeleri gereken ülkelere ulaşmaları için yola revan olacaklar.