2022-KPSS soruşturması devam ediyor! 13 soru şaibeli çıktı

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3 sorunun birebir aynı olduğu ve bu soruların cevap şıklarının örtüştüğü, 10 sorunun ise benzerlik gösterdiği tespit edildi. Yediiklim'in soru uzmanları ile ÖSYM çalışanlarının telefon arama ve baz kayıtlarının inceleneceği ifade edildi. Ayrıca yayınevine ait dershanede eğitim gören ve KPSS'ye giren 21 adayın cevap kağıtlarındaki yanıtların birebir aynı olduğu belirlendi.