2022-KPSS soruşturması devam ediyor! 13 soru şaibeli çıktı

Sınav sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturma hız kesmeden devam etti. 2022-KPSS sınavı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Ancak sınavdaki bazı soruların, Yediikkim Yayınevi'nin yaptığı denemede çıktığı belirlendi. Devlet Denetleme Kurumu inceleme başlatırken, sınav iptal edildi. Ön raporda, kritik bilgilere yer verildi. Uzmanlar, sızdırıldığı iddia edilen 20 soruyu inceledi. 13 şüpheli soru olduğu belirlendi.
KAYITLAR İNCELENİYOR
3 sorunun birebir aynı olduğu ve bu soruların cevap şıklarının örtüştüğü, 10 sorunun ise benzerlik gösterdiği tespit edildi. Yediiklim'in soru uzmanları ile ÖSYM çalışanlarının telefon arama ve baz kayıtlarının inceleneceği ifade edildi. Ayrıca yayınevine ait dershanede eğitim gören ve KPSS'ye giren 21 adayın cevap kağıtlarındaki yanıtların birebir aynı olduğu belirlendi.
İFADELERİ ALINIYOR
Devlet Denetleme Kurulu, ÖSYM'deki incelemelerine devam etti. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sorularını hazırlayan uzmanlar ile soru komisyon üyelerinin ifadelerinin alındığı belirtildi. KPSS'de sorulan 3 sorunun Yediiklim denemesiyle aynı olduğu belirlendi.