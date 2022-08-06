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    • Güncel
    • 06.08.2022 12:28
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    • 06.08.2022 12:29
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    Ticaret Bakanlığı 'otomobil yüklü tırlar gümrüklerde bekletiliyor' iddiasını yalanladı

    Ticaret Bakanlığı otomobil yüklü tırların gümrüklerde bekletildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunan yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Diğer yandan, bu araçları taşıyanlara, gümrük gözetiminde bulunan yerlere araç yüklerinin boşaltılması imkanı da sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

    Ticaret Bakanlığı’ndan o iddiaya yalanlama

    Ticaret Bakanlığı otomobil yüklü tırların gümrüklerde bekletildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın-yayın organlarında, yurt dışından Türkiye'ye gelen otomobil yüklü bazı tırların gümrüklerde bekletildiği, işlemlerinin yapılmadığı yönünde haberler yer aldığı belirtildi.

    İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR
    Diğer tüm ithalat işlemlerinde olduğu gibi otomobil ithalatlarında da mevzuat gereği ilgili kurum ve kuruluşlardan istenen bazı belgelerin sunulması ve Bakanlıkça kamuoyuyla paylaşılan düzenlemelerde yer verilen şartların yerine getirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Yürürlükteki mevzuat gereği bu şartların yerine getirilmesi halinde ithalat işlemleri sonuçlandırılmaktadır. Bu kapsamda anılan haberler gerçeği yansıtmamakta, gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunan yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Diğer yandan, bu araçları taşıyanlara, gümrük gözetiminde bulunan yerlere araç yüklerinin boşaltılması imkanı da sağlanmıştır."

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