Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gıdaya sıkı takip! Vatandaşın sağlığıyla oynayan 24 işletmeye faaliyetten men

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin aldatılmasının önlenmesi amacıyla gıda, gıda ile temas eden madde, malzeme üreten ve piyasaya arz eden işletmelere yönelik resmi kontroller yapılıyor.

731 BİN 648 GIDA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLD

Bu kapsamda, 2022'nin 7 aylık döneminde Türkiye genelinde 7 bin 469 kontrol görevlisi ile 731 bin 648 gıda denetimi gerçekleştirildi. Bu kontrollerde büyük bölümü hijyen yetersizliği ile taklit ve tağşiş ürün olmak üzere 8 bin 321 işletmeye 113 milyon 544 bin 482 TL para cezası uygulandı. 24 firma faaliyetten menedilirken, toplam 107 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.