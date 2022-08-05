İstanbul’da hareketli anlar! Polis helikopteri havalandı

İstanbul'da "Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ve yolculara yönelik denetim yapıldı.

Kent genelindeki uygulamada, Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih ilçeleri başta olmak üzere birçok noktada polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.