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    • 05.08.2022 21:41
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    • 05.08.2022 21:41
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    İstanbul'da hareketli anlar! Polis helikopteri havalandı

    İstanbul'da şehir genelinde "Huzur Uygulaması" yapıldı. Helikopter destekli yapılan uygulamada, ekipler birçok aracı ve şüpheli gördüğü kişileri durdurarak Genel Bilgi Toplama sorgusunu yaptı.

    İstanbul’da hareketli anlar! Polis helikopteri havalandı

    İstanbul'da "Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ve yolculara yönelik denetim yapıldı.

    Kent genelindeki uygulamada, Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih ilçeleri başta olmak üzere birçok noktada polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

    Huzur uygulamasına, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler katıldı.

    Fatih'teki denetim noktasında araçları durdurup kontrol eden ekipler, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama sorgusunu yaptı.

    Uygulamada, araçlar arandı, sürücü ve yolcuların üst araması yapıldı.

    Polis helikopterinin destek verdiği denetimlerde K-9 narkotik köpeği de yer aldı.

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