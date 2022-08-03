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    • 03.08.2022 16:16
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    • 03.08.2022 16:19
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    Şırnak'ta askeri birliğin mühimmat deposunda patlama!

    Son dakika haberleri... Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda depoların sayım ve kontrolü esnasında DM-16 aydınlatma mühimmatının ateş alıp patlaması neticesinde yangın çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Ellerinden yaralı 2 personelimiz bulunmakta. Herhangi bir can kaybımız yok. Yangın kontrol altına alındı." dedi.

    Askeri mühimmat deposunda patlama!

    Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nın mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

    Şırnak Valisi Osman Bilgin, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, askeri birlikteki depoların sayım ve kontrolü esnasında DM-16 aydınlatma mühimmatının personelin dikkatsizliği sonucu ateş alıp patladığını ve yangın çıktığını söyledi.

    2 YARALI"Ellerinden yaralı 2 personelimiz bulunmakta. Herhangi bir can kaybımız yok. Yangın kontrol altına alındı." ifadelerini kullanan Bilgin, vatandaşlar ve personel zarar görmeden yangının söndürüldüğünü belirtti.

    Bilgin, şu anda hafif orman yangınlarının söz konusu olduğunu dile getirerek, bunun patlama nedeniyle mühimmatın sıçraması sonucu meydana geldiğini aktardı.

    YANGINLAR KONTROL ALTINDA
    Bu yangınların da kontrol altına alındığını anlatan Bilgin, "Hem merkez hem Cizre Belediyesi hem de Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımıza bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile yangına müdahale ettik. Toplam 22 yangın söndürme aracı ve 80 personelle yangına müdahale ettik. Öncelikle birliğimize sonrada Şırnak halkımıza geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

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    Haberler Güncel Şırnak'ta askeri birliğin mühimmat deposunda patlama!
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