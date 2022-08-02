İzmir Dikili'deki haşema yasağına ayrımcılık cezası! 3 kişi hakkında kamu davası açıldı

'DİN VE İNANÇ TEMELİNDE AYRIMCILIK'

Çetin çiftinin başvurduğu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), haşema yasağı ile ilgili emsal nitelikte bir karara imza attı. TİHEK, Çetin'e yönelik ayrımcılık yapıldığına karar vererek site yönetimine 5 bin lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti. TİHEK'in kararında, "Başvuru konulu olayda muhataplar tarafından 'din' ve 'inanç' temelinde ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına, muhatap hakkında 5000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi" denildi. TİHEK'in, 2020/2694, 2021/766, 2021/2485, 2019/3404 numaralı 4 ayrı başvuruda da benzer nitelikte kararlara imza attığı ve ayrımcılık yapıldığına hükmettiği öğrenildi.