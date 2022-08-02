İzmir Dikili'deki haşema yasağına ayrımcılık cezası! 3 kişi hakkında kamu davası açıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde yazlık daire kiraladıkları sitenin havuzuna haşemalı olduğu gerekçesiyle alınmayan Tuğçe Çetin ile eşi Harun Çetin, başlattıkları hukuk mücadelesini kazandı. Ayrımcılık yaptıkları gerekçesiyle site yönetimine 5 bin lira idari para cezası kesilirken, Çetin'in havuza girmesini engelleyen Hasan Göker, İsmet Yıldırım ve Mustafa Doğdaş hakkında kamu davası açıldı.
Geçen yıl ağustos ayında meydana gelen olayda, tatil yapmak için gittikleri İzmir'in Dikili ilçesinde, Doktorlar ve İşadamları Sitesi'nde bir daire kiralayan Tuğçe Çetin ve eşi Harun Çetin, sitenin havuzunu kullanmak isteyince hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşmıştı.
Tuğçe Çetin'in haşemalı olarak havuza girmesi site yönetimi tarafından engellendi. Hasan Göker, İsmet Yıldırım ve Mustafa Doğdaş adlı kişiler ise 'Site yönetimi kararı var' diyerek çifte ayrımcı bir tavır sergiledi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerle büyük tepki çeken olayın ardından Çetin çifti maruz kaldıkları ayrımcı muamele nedeniyle hukuki mücadele başlattı.