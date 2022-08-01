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    Tıpatıp başarı!

    3 tıp öğrencisi, dünyanın en prestijli bursu olan ‘Amgen Scholars’ı kazandı. Araştırmalarını ise Cambridge Üniversitesi’nde sunma başarısı yakaladı.

    Tıpatıp başarı!

    İSTANBUL Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi'nde 4 yıldır okuyan Gülşade Rabia Çakmak, Birnur Sinem Karaoğlan ve Şevval Nil Esirgün, yüzlerce adayı geride bıraktı. Dünyanın en prestijli programlarından biri olarak gösterilen 'Amgen Scholars' bursunu kazanmayı başardı. Türkiye'nin gurur tablosu olan gençler, yurtdışındaki üniversitelerde araştırmalarına başladı. Programın sonunda öğrenciler yaptıkları araştırmaları dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer alan Cambridge Üniversitesi'ndeki sempozyumda sunacağı açıklandı. Başarılı öğrenciler, Türkiye'yi başarıyla temsil edip, edindikleri tecrübelerle ülkeye dönüp, eğitimlerine devam edeceklerini anlattı.

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