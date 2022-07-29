İngiliz ve Yunan'ı uyutan maç: "Atatürk, Büyük Taarruz planlarını futbol maçında komutanlarına anlattı"

"Sakarya Savaşı'ndan sonra düşman ordularını ülkeden tamamen çıkarabilmek, işgalden kurtulmak için son ve kesin bir taarruz yapmak gerekiyor. Mustafa Kemal Paşa da bunun hazırlıklarına başlıyor." sözlerini kullanan Engin, şöyle konuştu:

"O dönem tüm dünyanın gözü Anadolu'da. Her ne kadar Yunan işgali gibi olsa da perde arkasında İngilizlerin olması, ortada dolaşan birçok casus... Hem İngiliz hem de Yunan ajanlarından bu taarruzun gizlenmesi gerek. Harekat planları hazırlanıyor, ordu komutanlarının bir araya gelip harekat planlarının anlatılması gerek. Çünkü tek bir darbeyle düşman ordusunun ortadan kaldırılması hesaplanıyor. Batı cephesi komutanı İsmet Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, 1. Ordu Komutanı, Nurettin Paşa, 2. Ordu Komutanı Yakup Şevki paşa, tüm komutanların bir araya toplanıp harekat planlarını görüşmesi gerek. Tüm komutanları aleni şekilde toplarsanız düşman, hazırlık olduğunu tahmin edecek. Fakat Mustafa Kemal Paşa tam bir kurmay zekasıyla şunu hesaplıyor, biz öyle bir şey yapalım ki karşı taraf hiçbir şeyden şüphelenmesin ve biz de komutanlarımıza taarruz planlarımızı anlatalım. Bunun için bir futbol maçı düzenlemiştir."