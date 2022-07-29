İngiliz ve Yunan'ı uyutan maç: "Atatürk, Büyük Taarruz planlarını futbol maçında komutanlarına anlattı"

Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen "Yüzyılın Maçından Yüzyılın Zaferine Milli Mücadele ve Futbol" panelinin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Vahdettin Engin, "28 Temmuz 1922, Akşehir'de düzenlenen bir futbol maçının tarihi. Bunun çok özel bir anlamı var. 28 Temmuz 2022 bu futbol maçının tam 100. yılı ve 100. yıl vesilesiyle bu futbol maçını anmak istedik." dedi.
"Sakarya Savaşı'ndan sonra düşman ordularını ülkeden tamamen çıkarabilmek, işgalden kurtulmak için son ve kesin bir taarruz yapmak gerekiyor. Mustafa Kemal Paşa da bunun hazırlıklarına başlıyor." sözlerini kullanan Engin, şöyle konuştu:
"O dönem tüm dünyanın gözü Anadolu'da. Her ne kadar Yunan işgali gibi olsa da perde arkasında İngilizlerin olması, ortada dolaşan birçok casus... Hem İngiliz hem de Yunan ajanlarından bu taarruzun gizlenmesi gerek. Harekat planları hazırlanıyor, ordu komutanlarının bir araya gelip harekat planlarının anlatılması gerek. Çünkü tek bir darbeyle düşman ordusunun ortadan kaldırılması hesaplanıyor. Batı cephesi komutanı İsmet Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, 1. Ordu Komutanı, Nurettin Paşa, 2. Ordu Komutanı Yakup Şevki paşa, tüm komutanların bir araya toplanıp harekat planlarını görüşmesi gerek. Tüm komutanları aleni şekilde toplarsanız düşman, hazırlık olduğunu tahmin edecek. Fakat Mustafa Kemal Paşa tam bir kurmay zekasıyla şunu hesaplıyor, biz öyle bir şey yapalım ki karşı taraf hiçbir şeyden şüphelenmesin ve biz de komutanlarımıza taarruz planlarımızı anlatalım. Bunun için bir futbol maçı düzenlemiştir."
Karargah Akşehir'de olduğu için maçın Akşehir'de düzenlendiğini aktaran Engin, "Tüm kolordu mensupları da böylece Akşehir'e gelmiş oluyor. Karşı taraf şunu düşünüyor, bunlar futbol maçı için Akşehir'e geldiler. Halbuki o sırada Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz için hazırladığı planları futbol maçında komutanlarına anlattı. Olayın tam merkezine futbol maçı gelmiş oluyor. Futbol maçı seyretmek bahanesiyle komutanlar Akşehir'de toplandılar ve taarruz planları anlatıldı. Sonrasında da 26 Ağustos şafağında yapılan büyük saldırı, kazanılan kesin zafer ve ülkenin kurtuluşu. Tüm bunların merkezinde bir futbol maçı var. Günümüzde çok kullanılan bir söz var, "Futbol sadece futbol değildir". Mustafa Kemal Paşa kurmay subay zekasıyla 1922'de bunu keşfetmiş. Futbolun asla sadece futbol değildir gerçeğini burada yaptığı olayla da görmüş oluyoruz." ifadelerini kullandı.